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Van'da 216 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Eciş ilçesinde polis ekipleri dedektör köpeği Rexso ile birlikte bir minibüste yaptıkları aramada 216 kilo 490 gram eroin ele geçirdi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dün akşam saat 23.30 sıralarında yapılan analiz çalışması ile tespit edilen 05 plakalı minibüs, Erciş ilçesi girişinde yakalandı. Rexo isimli dedektör köpekle minibüste yapılan aramada sunta paneller içerisine gizlenmiş halde 423 paket halinde toplam 216 kilo 490 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar yapılan 136 operasyonda toplam; 2 ton 689 kilo 984 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.
 

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