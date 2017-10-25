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Van'da 254 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlediği operasyonda 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevleri tarafından İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde bir
 
evde arama yapıldı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 493 paket halinde toplam 254 kilo 81 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.K. ve B.P. isimli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek'' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
 
Açıklamanın devamında ise, "1 Ocak - 24 Ekim 2017 tarihleri arasında müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 140 operasyonda toplam 3 ton 145 kilo 816 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu -uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu -uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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