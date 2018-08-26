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Van'da 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesine bir evin bodrumuna polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik makaralarının içerisine gizlenmiş 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi´nde bir evin bodrumuna operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği Lisa´nın da katıldığı operasyonda yapılan detaylı aramada elektrik kablosu makaralarının içerisine gizlenmiş 195 paket halinde toplam 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu ile ilgili A.B., M.B. ve F.Y. gözaltına alındı.

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