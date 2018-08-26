Van'da 32 kilo eroin ele geçirildi
VAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Emniyet yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen 109 operasyonda Van ili genelinde toplam 4 ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda, narkotik köpeği Lisa'nın da hazır bulunduğu ve arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.