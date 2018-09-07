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Van’da 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Muradiye ilçesindeki Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, çeşitli markalarda 33 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
 
Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
 

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