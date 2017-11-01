Van'da 3,4 büyüklüğüne deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:11'de merkeziVan'ın Muradiye ilçesine bağlı Aşağı Argit Mahallesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.