Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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