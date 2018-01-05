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Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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