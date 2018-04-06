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Van'da 3,6 şiddetinde deprem oldu

Van'da 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'da saat 22:14'te 3,6 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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