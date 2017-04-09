Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 13.44 sıralarında Van merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.
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