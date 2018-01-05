Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, gece saat 01.03 sıralarında merkez üstü Mollakasım Mahallesi’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.
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