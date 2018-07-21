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Van’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van’ın Çaldıran ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çaldıran ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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