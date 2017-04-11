Van'da 49 bin 467 paket kaçak ilaç ele geçirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Türkiye'de satışı yasak olan bu hap ve ilaçların içerisinde yer alan etken maddelerin endüstriyel, kimyasal ve tarım sektörlerinde kullanıldığını, bu alanlarda kullanılan maddelerin zehirli atık olduğunu söyledi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri ve jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda Van'da 2016 yıllında 36 bin 350, 2017 yıllı son üç ay içeresinde ise 13 bin 126 toplamda 49 bin 467 paket kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında doping, zayıflama, takviye gıda, vücut geliştirme ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen ürünler bulunuyor. İlaçların Irak ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu yada 'merdivenaltı' olarak tabir edilen şekilde üretildiği belirtildi. Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan ilaçların büyük çoğunluğunun paket, kutu ve baleyeler içerisinde olduğu ve bunları analizinin yapılması için numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği ve sonuçlarının belirlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, gectiğimiz yıl ve bu yıl çok fazla kaçak sahte ilaç ele geçirildiğini belirterek insan sağlığı gözetilmeden üretilen bu maddelerin aynı bileşenlerden üretilmesine karşın, değişik isimlerde piyasaya sürüldüğünü söyledi. Yanmaz, Türkiye'de satışı yasak olan bu hap ve ilaçların içerisinde yer alan etken maddelerin endüstriyel, kimyasal ve tarım sektörlerinde kullanıldığını, bu alanlarda kullanılan maddelerin zehirli atık olduğunu söyledi. Ele geçirilen bu hap ve ilaçların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Yanmaz, şöyle konştu:

"İnsan hayatıyla oynayan sahtekarlar, 5-6 liralık ağrı kesiciye kadar her türlü ilacın sahtesini piyasaya sürmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Şube Müdiresi Zehra Atay tarafından koordinasyonu sağlanan denetimler sonucu eczane denetimleri de sıklıkla yapılıyor. Eczane dışında satılan bu ürünler merdiven altında, sağlıksız koşullarda satılmakta, sahte ilaçlar için istenildiği kadar 'bitkiseldir, doğaldır, zararsızdır, gıda takviyesidir' denilse de bu ilaçların içeriğinde kimyasal maddeler var. Sahte ve kaçak ilaçlar konusunda vatandaşın dikkatli olması ve ilaçlarını eczaneler dışında bir yerden almamaları gerekiyor. Yasal olarak ilaç sadece eczanede satılabilir."

İl Sağlık Müdürü Yanmaz, ilaç takibi için TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ortaklığıyla 'Ürün Takip Sistemi' adında bir sistemin olduğunu da söyledi. Yanmaz, "Bu sitemle ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanılması ve son kullanıcıya kadar ürünü izlemek mümkün oluyor. Kozmetik ürünler de 'İlaçTakip Sistemi´nde olduğu gibi karekodla takip edilebiliyor" dedi.