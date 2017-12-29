Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Van'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van'da bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı Kurubaş mevkiinde durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Mamba' kullanılarak yapılan aradama, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 111 paket halinde 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kentte 1 yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarının 4 ton 880 kilo olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA