Van'da 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi
Van'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Van'da bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı Kurubaş mevkiinde durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Mamba' kullanılarak yapılan aradama, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 111 paket halinde 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kentte 1 yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarının 4 ton 880 kilo olduğu belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.