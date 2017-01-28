Van'da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, 571 bin paket kaçak sigara ele geçti.
- DHA
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Erciş karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş, çuvallar içinde 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak TIR sürücüsü ile 3 kişi gözaltına alındı.
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