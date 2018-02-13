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Van'da 7 roket başlığı ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet roket ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde arama yapıldı. Aramada, 7 antitank ve 1 antipersonel roket başlığı ile 5 sevk fişeği toprağa gömülü şekilde bulundu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

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