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Van'da 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi

Edremit ilçesinde bir takside narkotik köpeği 'Alfa'nın desteğiyle yapılan aramada 95 kilo 440 gram eroin bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Van'ın Edremit ilçesinde bir takside yapılan aramada 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Uygulama noktasına gelen bir taksiyi durumundan şüphelenerek durduran ekipler, araçta narkotik köpeği "Alfa"nın desteğiyle arama yaptı.

Aramada, taksinin bagaj kısmındaki çuvallara saklanan 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltında alındı.

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