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Van'da Afrin şehitleri için fidan dikildi

Van'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikildi.kildi

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından üniversite yerleşkesinde Afrin şehitleri için 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Van'da görevli er ve erbaşların bir kısmının da katıldığı programda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, etkinliğin Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılana denk gelmesinin etkinliğe ayrıca önem kazandırdığını belirtti.

İnşa edilen hatıra ormanının şehitlerin anısına yakışır şekilde oluşturulduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Buranın bakımı, sulaması ve diğer işlemleri üniversitemiz tarafından çok titizlikle yerine getirilecek. Oluşturulan ormanın kısa süre içerisinde çok güzel bir mesire alanı olacağını ve üniversitemize güzellikler katacağını umuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da Afrin şehitlerinin anısını yaşatmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Dikimin ardından Mehmetçik ve davetliler bir araya gelerek "Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı" tabelası önünde fotoğraf çektirdi.

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