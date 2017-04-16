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Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili 17 gözaltı

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

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İki araçlı konvoya terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen, Vanlı'nın güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı'nın şehit edildiği, bir kişinin yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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