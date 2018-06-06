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Van'da asker ve halk iftarda buluştu

Van'ın Başkale ilçesinde asker ve vatandaşlar düzenlenen programda birlikte oruç açtı.

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İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Öztürk, "Ekmeğimize suyumuza göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Allah askerimize güç, kuvvet versin, ayağına taş değdirmesin. Ailelerinizle beraber daha nice ramazanlara kavuşmayı temenni ediyorum." dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da iftara katkı sunan Mehmetçikleri kutlayarak, "Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye gayret sarf eden bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İftar programı, okunan duayla sona erdi.

Programa, 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Hudut Özel Harekat Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yaşar Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kanaat önderi İskender Ertuş, kurum amirleri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

 

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