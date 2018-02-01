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Van'da bir evden 68 kaçak çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde yurda kaçak girdikleri belirlenen 68 yabancı uyruklu yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

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Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 68 kaçak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi Hisar Sokak'taki bir ikamette kaçakların olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri tespit edilen 63 Afganistan ve 5 Bangladeş uyruklu kaçak yakalandı. Ev sahibi E.K ve A.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K. ve A.K. "göçmen kaçakçılığı ve zorla alıkoyma" suçundan tutuklandı.

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