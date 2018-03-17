Van'da bir güvenlik korucusu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Van'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçede güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılavuz, Kurubaş Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Kılavuz, kaldırıldığı Lokman Hekim Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
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