Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da bölücü terör örgütünün finans kaynağı kaçakçılığa büyük darbe vuruldu

Van'da jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarla bölücü terör örgütünün finans kaynağı kaçakçılığa büyük darbe vuruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde kırsal alanda PKK'nın finans kaynağı kaçakçılığa geçit vermemek amacıyla son bir haftada 37 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda kaçak olduğu belirlenen 194 bin 424 paket sigara, bir ton çay, 140 elektronik malzeme, 7 tüfek, kurusıkı tabanca, 2 bin fişek ile 40 tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen 37 operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık suçlarına karışan kişi, araç ve şirketlere 26 bin 933 lira ceza kesildi. 1 milyon 360 bin lira vergi cezası kesilerek Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirim yapıldı."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütünün finans kaynağının yok edilmesi amacıyla narko terörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA