Van'da bölücü terör örgütünün finans kaynağı kaçakçılığa büyük darbe vuruldu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde kırsal alanda PKK'nın finans kaynağı kaçakçılığa geçit vermemek amacıyla son bir haftada 37 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda kaçak olduğu belirlenen 194 bin 424 paket sigara, bir ton çay, 140 elektronik malzeme, 7 tüfek, kurusıkı tabanca, 2 bin fişek ile 40 tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen 37 operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık suçlarına karışan kişi, araç ve şirketlere 26 bin 933 lira ceza kesildi. 1 milyon 360 bin lira vergi cezası kesilerek Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirim yapıldı."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütünün finans kaynağının yok edilmesi amacıyla narko terörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.