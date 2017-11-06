Van'da çatışma! Şehidimiz var...

Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi karayolu üzerinde bulunan Tendürek Dağı eteklerindeki üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sırasında ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda askeri personel sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.