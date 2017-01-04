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Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda kalaşnikof marka 3 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 
 
Açıklamada, operasyonlarda 12 adet 85 milimetre anti tank PG 7 roket mühimmatı, 3 roket sevk fişeği, kalaşnikof marka 3 uzun namlulu silah ile çok miktarda fişek ele geçirildiği kaydedildi.

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