Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda kalaşnikof marka 3 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
- AA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 12 adet 85 milimetre anti tank PG 7 roket mühimmatı, 3 roket sevk fişeği, kalaşnikof marka 3 uzun namlulu silah ile çok miktarda fişek ele geçirildiği kaydedildi.
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