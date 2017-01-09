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Van'da DBP'li başkana tutuklama

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak'ın tutuklandığı bildirildi.

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Van’ın Başkale ilçesinde dün yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ve parti yöneticisi Farıs K., İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından DBP’li Yeşilırmak ve Farıs K., bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen BDP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ‘örgüte üye olmak’ id

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