Van'da DBP'li başkana tutuklama
Van’ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak'ın tutuklandığı bildirildi.
- İHA
Van’ın Başkale ilçesinde dün yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ve parti yöneticisi Farıs K., İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından DBP’li Yeşilırmak ve Farıs K., bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen BDP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ‘örgüte üye olmak’ id
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