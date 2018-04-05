Van'da eroin imalathanesine yapılan baskında çok sayı uyuşturucu madde ele geçirildi Van'ın Muradiye ilçesinde eroin imalathanesine polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.