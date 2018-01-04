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Van'da FETÖ operasyonunda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 zanlı gözaltına alındı

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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