Van'da FETÖ operasyonunda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 zanlı gözaltına alındı
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 kişi gözaltına alındı.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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