Van'da FETÖ operasyonunda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 zanlı gözaltına alındı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda muvazzaf asker ve polislerden oluşan 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.