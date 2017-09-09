Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
- AA
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün uzantılarına ve Bylock kullanıcısı üyelerine yönelik yapılan operasyonda, çeşitli meslek gruplarından, (polis, asker, avukat, öğretmen, mühendis, müezzin) 22 kişi gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir."
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