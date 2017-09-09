Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün uzantılarına ve Bylock kullanıcısı üyelerine yönelik yapılan operasyonda, çeşitli meslek gruplarından, (polis, asker, avukat, öğretmen, mühendis, müezzin) 22 kişi gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir."