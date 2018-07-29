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Van'da göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 19 kişi yaralandı

Van’ın Tuşba ilçesinde yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 19 kişi hafif şekilde yaralandı.

  • İHA
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Kaza, dün gece Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kaza ihbarı alan ve olay yerine giden jandarma ekipleri kaza yapan minibüsün içerisinde bulunan 33 kişiden aralarında çocukların bulunduğu 19 kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

Bunun üzerine yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan şahısların yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afgan uyruklu kaçak oldukları belirlendi.

Her iki olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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