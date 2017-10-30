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Van'da inşaat deposunda yangın

Van'da inşaatı devam eden 6 katlı binanın deposunda bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında, birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

  • İHA
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Olay, İpekyolu İlçesi'ne bağlı Şerefiye Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı bir binanın deposunda bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 30 kişilik itfaiye ekibi, 3 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı depodaki birçok malzeme kullanılamaz hale gelirken, diğer eşyalar da çevredekiler ve inşaat işçileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme  başlattı.

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