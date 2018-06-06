Van'da kaçak avlanılan 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, iki branda içerisinde 3,5 ton inci kefali ele geçirildi.

Canlı olduğu belirlenen 2 ton inci kefali tekrar Van Gölü'ne bırakıldı.