Van'da Kültür Sokağı hizmete açıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu: "Biz valiler, kaymakamlar, başkan vekilleri olarak bu şehrin artık terör, bomba ve ölümlerle gündeme gelmesini istemiyoruz. Bu şehrin kültür, turizm, sanat ve müzik ile basında gündeme gelmesini istiyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Biz valiler, kaymakamlar, başkan vekilleri olarak bu şehrin artık terör, bomba ve ölümlerle gündeme gelmesini istemiyoruz. Bu şehrin kültür, turizm, sanat ve müzik ile basında gündeme gelmesini istiyoruz." dedi.

Törende konuşan Vali Zorluoğlu, hizmete açılan sokağın Van için önemli bir çalışma olduğunu ve sokağın küçük dokunuşlarla büyük etki yarattığını belirtti.

Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Biz valiler, kaymakamlar, başkan vekilleri olarak bu şehrin artık terör, bomba ve ölümlerle gündeme gelmesini istemiyoruz. Bu şehrin kültür, turizm, sanat ve müzik ile basında gündeme gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda da çalışmalar yapıyoruz. Koordinatörlüğümde kaymakamlarımız, başkan vekillerimiz ve başkanlarımızla çok iyi bir işbirliği içinde bu şehrin tekrar belediye hizmetiyle buluşması için çalışıyoruz. Bu sokak ilimize çok yakışacak. Şimdiden bunu çok iyi görüyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 2018 yılında da büyükşehir belediyesi olarak caddeleri güzelleştirmek ve dönüştürmek yolunda önemli aşamalar kaydedeceğiz. Van'ı daha da güzelleştirerek tüm kesimin hizmetine açacağız."

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise ilçede yaşayan yüz binlerce vatandaşa daha iyi hizmet vermek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Öztürk, bu kapsamda da İpekyolu'na iyi gelecek projelerle çalışma yaptıklarını ve yapmaya devam edecekerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"4 ay önce burası geçilmez bir sokaktı. 4 ay önce buraya geldiğimde 4 kafe vardı. Sokağa girme konusunda insanların çekincesi vardı. Buradaki kafe sahipleriyle görüşerek çalışmaya başladık. Projemizin maliyeti çok yüksek değil ancak ufak dokunuşlarla sokağımızı insanların ziyaret ettiği ve zaman geçirdiği bir hale getirdik. Ufak dokunuşlarla büyük etkiler yaratmaya devam edeceğiz. Butik sokak çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca projelerimize destek veren Van Valiliğine ve büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum."

Dualar eşliğinde sokağın açılış kurdelesini kesen Vali Zorluoğlu, ardından kafeleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açılışa, Vali Yardımcıları Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.