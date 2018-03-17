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Van'da mera kavgası: 2 ölü

Van'ın Özalp ilçesinde, mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Aşağı Akçaköy köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak isteyen Abdulkerim Tutak (54) ile kavgaya karışanlardan Kutbettin Oraklı (35), açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Yaralılar, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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