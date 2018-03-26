Van’da Merkez Camii inşaatına yeniden başlandı

İlçede bulunan 450 kişilik Merkez Camii’nin ibadete yetersiz olmasıyla geçen sonbahar mevsiminde yıkımına başlanmış ve yerine Kur’an kursunun da bulunduğu 2 bin kişilik tek kubbe ve 4 minareden oluşan yeni bir caminin yapımına başlanmıştı. Kış şartlarından dolayı ara verilen camiinin yapımına, havaların ısınmasıyla yeniden başlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 2018 Ekim ayı sonunda camiyi ibadete açmayı planladıklarını belirterek, “Çaldıran Belediye Başkan Vekilliğine atandıktan sonra ilçede yapılması gereken hizmetleri tek tek araştırdık. Vatandaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ilçemizde bulunan 450 kişilik Merkez Camimizin ibadete yetersiz kaldığını tespit ettik. Hemen mimari, statik, elektrik, mekanik, harita dosyası ve jeolojik projelerimizi hayata geçirerek, camimizin yıkımına başladık. Yıkılan camimin arsasında gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından altında dini eğitimlerin verilebileceği Kur’an kursu ve 2 bin kişinin bir anda ibadet edebileceği tek kubbe ve 4 minaresi olacak şekilde camimizin inşaatına başlamıştık. Ancak kış mevsimi nedeniyle yapımına ara verdiğimiz camimizin inşaata baharın gelmesiyle yeniden başladık. Geçen sezon WC, abdest alma yerleri, bay-bayan Kur’an kursu sınıfları ve idari kısımlarının bulunduğu bodrum katın kabasını bitirmiştik. Bu sezonda camimizin geri kalan inşaatını 2018 Ekim sonuna kadar bitirerek ibadete açılmasını hedefliyoruz. İlk defa Çaldıran’da yapılacak böyle ihtişamlı bir caminin yapımı; ilçemizin tarihine yakışır şekilde, ilçemizin sembolü ve şehrimizin güzelliğine büyük katkı sunacaktır” dedi.