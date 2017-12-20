Van'da öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Okullarına giden öğrencileri taşıyan 65 HA 392 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinin Van'a sevk edildiği, diğer öğrencilerin ise Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.