Van'da patlama: 2 şehit
Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
- İHA
Alınan bilgilere göre, Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.