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Van'da zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 askerimiz yaralı

Van'ın Çatak İlçesi'nde PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 1 asker hafir yaralandı.

  • DHA
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Çatak İlçesi Pervari karayolu Şeytan Deresi mevkinde PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada araçta maddi hasar meydana gelirken, 1 asker hafif yaralandı.

Yaralı asker, Çatak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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