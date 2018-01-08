Van'da Pers Dönemi'ne ait tarihi eser ele geçirildi
Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Pers dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.
- DHA
Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada Pers Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen, 3 heykel, 1 kapak ve bunların içerisinde bulunduğu tarihi eser 1 kutu ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Gevaş'ın Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol emniyeti ve kontrolü görevi sırasında bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Şüpheli araçta yapılan aramalarda, Pers dönemine ait olduğu tahmin edilen, 3 heykel, 1 kapak ve bunların içerisinde bulunduğu 1 kutu tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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