Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Van Emniyet Müdürlügü, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünü yönelik 17 Ekim 2017'de Van Merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildiği kaydedildi.