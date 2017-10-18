Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Van'da polisin PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlügü, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünü yönelik 17 Ekim 2017'de Van Merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.