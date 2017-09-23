Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Gürpınar ilçesinin Faraşin Yaylası bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlere yönelik 22 Eylül'de başlatılan "Şehit Jandarma Er Yusuf Eser Operasyonu" kapsamında yakın hava desteği harekatı gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, operasyon sonucunda biri kadın, ikisi erkek 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildikleri kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise teröristler tarafından kış üstlenmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış iki odalı sığınak içerisinde, çok miktarda yaşam malzemesi, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 araç telsizi, çok sayıda el bombası ile patlamaya hazır çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, operasyona devam edilmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."