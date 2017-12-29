Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Van'ın Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde yolcu otobüsü ile metruk binalarda yapılan aramalarda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.