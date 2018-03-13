Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Van'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Metin Ertaş, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Ertaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA