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Van'da sınırda iki ceset bulundu

Van'ın Başkale ilçesi İran sınırında iki ceset bulundu.

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İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri kadına ait iki ceset buldu.

Cesetler, otopsi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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