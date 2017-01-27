Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüte yardım ve yataklık" yaptıkları iddia edilen 10 kişinin yakalanması için Albayrak ve Uğurlu mahallelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Biri muhtar 10 kişi gözaltına alınırken, ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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