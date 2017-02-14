Van'da terör operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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