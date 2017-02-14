Van'da terör operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

HDP'li eş başkan ve muhtarlar gözaltında

Adana'da iki gündür devam eden PKK-KCK operasyonlarında HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman'ın gözaltına alındığı, Gülbahçesi Mahallesi Muhtarı Ayşe Solmaz'ın ise arandığı öğrenildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık, korsan gösterileri organize etmekle suçlanan muhtarlardan biri de aranıyor.