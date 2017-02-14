Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da terör operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul'da markete molotoflu saldırı

İstanbul'da markete molotoflu saldırı

Tayvan'da tur otobüsü devrildi: 28 ölü

Tayvan'da tur otobüsü devrildi: 28 ölü

Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini açıkladı

Küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA