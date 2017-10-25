Van'da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı, 2 uzun namlulu piyade tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.
- AA
Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 3'ü İranlı 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Savaş Mahallesi Aşağı Durak mezrasındaki 3 eve operasyon düzenledi.
Başkale Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Evler ve eklentilerindeki aramada, 2 kalaşnikof uzun namlulu piyade tüfeği ve buna ait 106 fişek, 4 şarjör, hücum yeleği, terazi, metal arama dedektörü ve güneş paneli bulundu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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