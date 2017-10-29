Van’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütü adına sokak eylemleri gerçekleştiren ve milislik faaliyeti yürüten şahıslara yönelik 29 Ekim 2017 günü eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiş. Operasyon neticesinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.