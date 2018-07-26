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Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van'ın Erciş ilesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilova Mahallesi'nde 25 Temmuz'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı kullanılarak yapılacak terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış 206 pil, 2 kutu çakmak gazı, 10 paket çakmak taşı, 5 kar maskesi, 11 koli bandı, çok miktarda kıyafet ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

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