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Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 2 av tüfeği, dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 SIM kart, sırt çantası, 2 uyku tulumu ve 2 met ile örgüt propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyaller ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele faaliyetleri sürdürülecek.

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