Van'da terör örgütü PKK operasyonu: 4 gözaltı
Van'ın Gürpınar ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklıkta bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik "Şehit Jandarma Er Hasan Ergin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Bazı adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği ve buna ait 24 fişek, CD, 5 cep telefonu ile 5 SIM kart ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecek.
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