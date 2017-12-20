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Van'da terör örgütü PKK operasyonu: 4 gözaltı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklıkta bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik "Şehit Jandarma Er Hasan Ergin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Bazı adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği ve buna ait 24 fişek, CD, 5 cep telefonu ile 5 SIM kart ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecek.

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